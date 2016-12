Sahne-Schlacht: Orlando Bloom & Katy Perry feiern Weihnachten

Mit diesen Videos wären alle Trennung-Gerüchte dann wohl endgültig vom Tisch. Statt Liebes-Aus standen bei Orlando Bloom und Katy Perry nämlich viel eher neckische Sahne-Spielchen auf dem Weihnachts-Programm. Aber nicht das, was ihr jetzt denkt ...

He cheated. @sirdavidd Ein von orlandobloom (@orlandobloom) gepostetes Video am 26. Dez 2016 um 20:23 Uhr





sisters. Ein von KATY PERRY (@katyperry) gepostetes Video am 26. Dez 2016 um 20:04 Uhr





Der Schauspieler (übrigens frisch erblondet – waruuum nuuur?) und die Sängerin verbrachten die Feiertage in Jackson Hole in den Rocky Mountains und haben ihre Auszeit offenbar in vollen Zügen genossen. Zusammen mit Perrys Geschwistern Angela und David versuchen sie dem jeweils anderen Sahne ins Gesicht zu schleudern.



Nur so viel: Die 32-jährige Sängerin hat das Spiel verloren. Aber Rache ist ja bekanntlich süß – und im Falle von Orlando und Katy umso mehr, denn diese beiden haben ihre Wolke sieben sowas von noch nicht verlassen.