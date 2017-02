Luxus pur! Unfassbar, was alles in der Oscar-Goodie-Bag steckt

Jeder will ihn, doch nur die wenigsten kriegen ihn: den Oscar 2017! Wer für die begehrteste Trophäe der Welt nominiert ist, hat es in Hollywood geschafft. Prestige und unzählige Filmangebote sind den Stars spätestens jetzt sicher – ganz unabhängig davon, ob sie den goldfarbenen Staubfänger gewinnen oder nicht.

Doch auch sonst lohnt es sich „zu verlieren“. Denn nach dem Goldjungen dürfte die Crème de la Crème der Traumfabrik wohl vor allem auf die Goodie-Bag scharf sein. Denn die bietet so ziemlich alles, was das luxusverwöhnte Herz der Promis höher schlagen lässt. So wartet 2017 eine Überraschungsbox mit Geschenken im Wert von umgerechnet 188.00 Euro auf die Filmgrößen im Dolby Theatre in Los Angeles.

Was drin ist? Ihr werdet staunen!

Diese "Goodies" sorgen für Entspannung bei den gestressten Stars:

Ein sechstägiger Hawaii-Trip in einer Villa auf Kauai – Wert 11.400 Euro

Ein Aufenthalt in einer Luxus-Ranch in Kalifornien – Wert: 20.600 Euro

Eine Nacht im Grand Hotel am Comer See – Wert: 940 Euro

Damit sie noch schöner werden:

Ein Zehn-Jahres-Abo für Make-up-Produkte der Marke 'Oxygentix' – Wert: 44.000 Euro

'Hydroxycut Platinum'-Abnehmpillen – Wert: 28 Euro

Zehn Fitnesseinheiten mit dem Personal Trainer der Stars Alexis Seletzky – Wert: 1.100 Euro

Achselpads gegen Schweißflecken – Wert: 30 Euro

Anti-Cellulite-Massagematten - Wert: 300 Euro

Für die Technik-Freaks:

Das Smart-Home-System 'Oomi' – Wert: 460 Euro

Vaporizer 'Haze Dual V3' – Wert: 295 Euro

Zum Vernaschen:

Opal-Äpfel (Zur Info: Diese Apfelsorte wird nach dem Aufschneiden angeblich nicht braun und ist trotzdem nicht genverändert!)

Tja, was soll man dazu sagen!? Im nächsten Leben werden wir einfach auch Hollywood-Star, oder?