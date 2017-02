Oscars 2017: Das sind die Gewinner!

Zum 89. Mal ging in Los Angeles die berühmteste Preisverleihung der Welt über die Bühne: die Oscars 2017! Alles, was in Hollywood Rang und Namen hat, schritt über den Roten Teppich des Dolby Theatres. Doch nur die wenigsten von ihnen wurden am Ende der Nacht auch mit einem Goldjungen belohnt.

Das sind die Oscar-Gewinner 2017

Wir haben die Verleihung live für euch begleitet und verraten euch, wer die begehrteste Trophäe der Filmwelt gesichert hat. Alle Gewinner der Oscar-Nacht gibt es hier im Überblick.

Bester Film: "Moonlight"

Beste Regie: Damien Chazelle für "La La Land"

Beste Hauptdarstellerin: Emma Stone für "La La Land"

Bester Hauptdarsteller: Casey Affleck für "Manchester by the Sea"

Beste Nebendarstellerin: Viola Davis für "Fences"

Bester Nebendarsteller: Mahershala Ali für "Moonlight"

Bestes Originaldrehbuch: Kenneth Lonergan für "Manchester by the Sea"

Beste Kamera: Linus Sandgren für "La La Land"

Bestes adaptiertes Drehbuch: Barry Jenkins (Drehbuch) und Tarell Alvin McCraney für "Moonlight"

Bestes Szenenbild: David Wasco und Sandy Reynolds-Wasco für "La La Land"

Bestes Kostümdesign: Colleen Atwood für "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind"

Beste Filmmusik: Justin Jurwitz für "La La Land"

Bester Filmsong: "City of Stars" von Justin Hurwitz, Benj Pasek und Justin Paul aus "La La Land"

Bestes Make-Up und Frisuren: Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini und Christopher Nelson für "Suicide Squad"

Bester Schnitt: John Gilbert für "Hacksaw Ridge - Die Entscheidung"

Bester Ton: Kevin O'Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie und Peter Grace für "Hacksaw Ridge - Die Entscheidung"

Bester Tonschnitt: Sylvain Bellemare für "Arrival"

Beste visuelle Effekte: Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones und Dan Lemmon für "The Jungle Book"

Bester Animationsfilm: "Zoomania"

Bester animierter Kurzfilm: "Piper"

Bester Kurzfilm "Sing"

Bester Dokumentarfilm: "O.J.: Made in America"

Bester Dokumentar-Kurzfilm: "The White Helmets"

Bester fremdsprachiger Film "The Salesman"

Und was hatte es mit der Panne zum Höhepunkt der Verleihung auf sich? Alle Antworten in unserem BRIGITTE-Live-Ticker!

Unglaubliche Panne bei den Oscars 2017! Laudatoren lesen falschen Gewinner vor

06:12 Uhr: +++PANNE BEI DEN OSCARS+++ 'La La Land' hat doch nicht gewonnen! 'MOONLIGHT' gewinnt den Oscar für den besten Film. Warren Beatty und Faye Dunnaway haben den falschen Titel vorgelesen! Wie es dazu kommen konnte, erklären wir hier.

06:09 Uhr: ... 'La La Land'! Damit gewinnt der Streifen sieben Oscars bei 14 Nominierungen.

06:03 Uhr: Der letzte Oscar für dieses Jahr vergeben. Der beste Film ist ...

Die beste Hauptdarstellerin ist ... Emma Stone!

05:59 Uhr: Der erste Oscar für Emma Stone. Sie wird als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in 'La La Land' ausgezeichnet.

05:53 Uhr: Weiter geht es mit der besten Hauptdarstellerin! Leonardo DiCaprio hält die Laudatio.

Casey Affleck gewinnt Oscar als bester Hauptdarsteller

05:52 Uhr: Der Oscar als bester Hauptdarsteller geht an Casey Affleck ('Manchester by the Sea'). Ryan Gosling geht leer aus.

05:44 Uhr: Jetzt wird es ernst! Als nächstes werden die Königskategorien vergeben. Drückt Ryan Gosling und Emma Stone die Daumen!

'La La Land'-Regisseur gewinnt Oscar 2017!

05:42 Uhr: Damien Chazelle gewinnt den Oscar für die beste Regie für 'La La Land'. Mit seinen 32 Jahren ist er zudem der jüngste Oscar-Gewinner aller Zeiten in dieser Kategorie. Das ist übrigens der fünfte Goldjunge für den Film.

05:36 Uhr: Jimmy Fallon lässt wieder Cookies und Donuts regnen. Na, so lässt es sich bei der Verleihung doch aushalten ...

05:35 Uhr: In der Kategorie 'Bestes adaptiertes Drehbuch' setzt sich 'Moonlight' durch.

05:32 Uhr: Der Oscar für das beste Original-Drehbuch geht an 'Manchester by the Sea'.

05:20 Uhr: Trauriger Moment bei den Oscar 2017: Es wird all der Künstler gedacht, die 2016 verstorben sind. Mit tränenerstickter Stimme kündigt Jennifer Aniston diese Maz an, dazu sing Sara Bareilles die Ballade 'Both Sides Now'.

05:18 Uhr: Und Nummer 4! 'City of Stars' ist der beste Song - und das total verdient!

05:15 Uhr: Oscar Nummer drei für 'La La Land'. Der Film räumt in der Kategorie 'Bester Soundtrack' ab.

05:05 Uhr: John Legend singt 'City of Stars' aus dem Film 'La La Land'. Der Song ist für einen Oscar nominiert. Neben 'City of Stars' ist übrigens auch der Song 'Audition' aus dem Film nominiert. In der Kategorie 'Bester Song' sieht es also gut aus für 'La La Land'.

'La La Land' gewinnt zweite Trophäe bei den Oscars 2017

05:00 Uhr: 'Beste Kamera' geht an 'La La Land'. Es ist der zweite Oscar für den Streifen.

04:51 Uhr: Einfach zu gut: Jimmy Kimmel tweetet an Donald Trump. Er findet es höchst besorgniserregend, dass der neue US-Präsident bei Twitter noch nichts zu den Oscars geschrieben hat. Immerhin: Kimmel hat ihn ganz lieb von Meryl Streep gegrüßt (wir erinnern uns, als Trump sie die "überbewerteste Schauspielerin" nannte).

04:46 Uhr: 'Sing' ist der beste Kurzfilm.

04:37 Uhr: 'Bester Schnitt' geht an 'Hacksaw Ridge'. 'La La Land' hat in dieser Kategorie wieder verloren. 'Titanics' Oscar-Rekord mit elf gewonnenen Trophäen kann also 2017 nicht mehr gebrochen werden.

04:32 Uhr: Die besten visuellen Effekte hat 'Das Dschungelbuch'.

04:20 Uhr: Die Glücklichen! Mehrere Touristen erleben die Überraschung ihres Lebens, als sie denken, sie betreten eine Ausstellung. Stattdessen finden sie sich plötzlich mitten im Dolby Theatre wieder. Da wird Ryan Gosling umarmt und Jennifer Aniston die Sonnenbrille abgeschwatzt - kann man mal machen ...

04:15 Uhr: Endlich! 'La La Land' gewinnt seinen ersten Oscar in der Kategorie 'Szenenbild'.

04:12 Uhr: 'Zootopia' ist der beste Animationsfilm!

04:11 Uhr: Pixars 'Piper' gewinnt den Oscar als bester animierter Kurzfilm. Zu Recht! HIER könnt ihr ihn euch ansehen - er ist wirklich zu süß!

03:57 Uhr: Wie schade! Trotz Favoritenrolle geht unser deutscher Beitrag 'Toni Erdmann' leer aus. Stattdessen gewinnt 'The Salesman' aus dem Iran den Oscar als bester ausländischer Film. Wir gratulieren natürlich trotzdem.

Interessant zu wissen: Aus Protest vor den neuen, verschärften Einreisebestimmungen in die USA hat der Regisseur des Films, Asghar Farhadi, seine Teilnahme be^^i den Oscars abgesagt!

Viola Davis gewinnt den Oscar 2017 als beste Nebendarstellerin

03:44 Uhr: Als beste Nebendarstellerin wird Viola Davis für ihre Leistung in 'Fences' ausgezeichnet! Es ist ihr erster Goldjunge.

03:30 Uhr: 'Bester Ton' geht an 'Arrival', 'Hacksaw Ridge' gewinnt in der Kategorie 'Bester Tonschnitt'.

Übrigens: Um Rekordhalter 'Titanic' noch zu schlagen, muss 'La La Land' jetzt in allen anderen Kategorien, in denen der Streifen nominiert ist, gewinnen. Wird also knapp!

03:25 Uhr: Moderator Jimmy Kimmel weiß, wie er seine Schäfchen glücklich macht. Es regnet Fresspakete von der Decke des Theaters. "Nächstes Jahr sollten wir so die Trophäen übergeben", scherzt er. Warum nicht?

03:16 Uhr: Die 16-jährige Auli'i singt den oscarnominierten Song 'How far I'll go' aus dem Disney-Film 'Vaiana' - Wahnsinns-Stimme!

03:12 Uhr: 'O.J. Simpson' gewinnt in den Oscar als bester Dokumentarfilm

03:02 Uhr: 'Bestes Kostümdesign' geht an 'Fantastic Beasts and Where to Find Them'.

02:58 Uhr: 'Suicide Squad' gewinnt den Oscar in der Kateogie 'Bestes Make-up und Frisuren'.

Der Oscar für den besten Nebendarsteller geht an Mehershala Ali

02:49 Uhr: Der erste Oscar in der Kategorie 'Bester Nebendarsteller' geht an Mehershala Ali ('Moonlight').

02:33 Uhr: Endlich beginnt die Oscar-Verleihung und Justin Timberlake heizt zum Auftakt schon mal ordentlich ein. "Can't stop the feeling .." Da hält es niemanden mehr auf den Stühlen.

00:45 Uhr: Das Schaulaufen auf dem roten Teppich geht endlich los. Für den perfekten Auftritt überlassen die Stars nichts dem Zufall. Doch wer hat den richtigen Mode-Riecher? HIER gibt es die Tops und Flops von den Oscars 2017.