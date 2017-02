Oscars 2017: Der Live-Ticker zur wichtigsten Preisverleihung der Welt

Nur noch wenige Stunden, dann geht in Los Angeles die größte Preisverleihung der Welt über die Bühne: die Oscars 2017! Alles, was in Hollywood Rang und Namen hat, wird über roten Teppich schreiten, doch nur die wenigsten von ihnen werden am Ende der Nacht auch mit einem Goldjungen belohnt.



Wer bekommt den Oscar 2017? Macht Ryan Gosling das Rennen oder schnappt ihm Casey Affleck die Trophäe vor der Nase weg? Und wird 'La La Land' den Rekord von 11 Oscars brechen? In unserem BRIGITTE-Live-Ticker halten wir euch die ganze Nacht auf dem Laufenden.

Und bis es soweit ist: HIER gibt es nochmal alle Nominierten in den wichtigsten Kategorien!

Lies auch Oscars 2017: DAS sind die Nominierten für die begehrteste Trophäe der Welt!