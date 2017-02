Oscars 2017 im Live-Ticker: Der Oscar für den besten Nebendarsteller geht an ...

Zum 89. Mal geht in Los Angeles die größte Preisverleihung der Welt über die Bühne: die Oscars 2017! Alles, was in Hollywood Rang und Namen hat, schreitet über roten Teppich des Dolby Theatre, doch nur die wenigsten von ihnen werden am Ende der Nacht auch mit einem Goldjungen belohnt.



Wer bekommt den Oscar 2017? Macht Ryan Gosling das Rennen oder schnappt ihm Casey Affleck die Trophäe vor der Nase weg? Und wird 'La La Land' den Rekord von 11 Oscars brechen? In unserem BRIGITTE-Live-Ticker halten wir euch die ganze Nacht auf dem Laufenden.

Und bis es soweit ist: HIER gibt es nochmal alle Nominierten in den wichtigsten Kategorien!

03:30 Uhr: 'Bester Ton' geht an 'Arrival', 'Hacksaw Ridge' gewinnt in der Kategorie 'Bester Tonschnitt'.

Übrigens: Um Rekordhalter 'Titanic' noch zu schlagen, muss 'La La Land' jetzt in allen anderen Kategorien, in denen der Streifen nominiert ist, gewinnen. Wird also knapp!

03:25 Uhr: Moderator Jimmy Kimmel weiß, wie er seine Schäfchen glücklich macht. Es regnet Fresspakete von der Decke des Theaters. "Nächstes Jahr sollten wir so die Trophäen übergeben", scherzt er. Warum nicht?

03:16 Uhr: Die 16-jährige Auli'i singt den oscarnominierten Song 'How far I'll go' aus dem Disney-Film 'Vaiana' - Wahnsinns-Stimme!

03:12 Uhr: 'O.J. Simpson' gewinnt in den Oscar als bester Dokumentarfilm

03:02 Uhr: 'Bestes Kostümdesign' geht an 'Fantastic Beasts and Where to Find Them'.

02:58 Uhr: 'Suicide Squad' gewinnt den Oscar in der Kateogie 'Bestes Make-up und Frisuren'.

Der Oscar für den besten Nebendarsteller geht an ...

02:49 Uhr: Der erste Oscar in der Kategorie 'Bester Nebendarsteller' geht an Mehershala Ali ('Moonlight').





02:33 Uhr: Endlich beginnt die Oscar-Verleihung und Justin Timberlake heizt zum Auftakt schon mal ordentlich ein. "Can't stop the feeling .."





00:45 Uhr: Das Schaulaufen auf dem roten Teppich geht endlich los. Für den perfekten Auftritt überlassen die Stars nichts dem Zufall. Doch wer hat den richtigen Mode-Riecher? HIER gibt es die Tops und Flops von den Oscars 2017.