Furchtbares Schicksal! Paar verliert 5 Babys in 11 Monaten

Die Vorstellung, ein Kind zu verlieren, ist einfach nur furchtbar. Nein, es gibt eigentlich kaum ein Wort, das dieses Schicksal auch nur ansatzweise angemessen beschreibt. Clarissa und Jason Osborn aus dem US-Bundesstaat Utah mussten dieses Leid gleich fünf Mal ertragen. Das besonders Schlimme daran: Sie verloren fünf Babys in gerade einmal elf Monaten!

Die kleine Shanna wurden nur drei Monate alt

Clarissa (28) und Jason (32) lernten sich schon auf dem College kennen und heirateten vor sieben Jahren. Eine Familie gründen, das wollten beide in jedem Fall. Drei Jahre später wurden sie das erste Mal Eltern - ihr Sohn Carter ist heute vier Jahre alt. Er sollte bald eine Schwester bekommen - doch das Leben der kleinen Shanna war kurz: Sie hatte einen Herzfehler und wurde nur drei Monate alt.

"Ich habe mich immer wieder gefragt: Warum mussten alle vier sterben"?

Als Clarissa ein halbes Jahr später durch eine künstliche Befruchtung Vierlinge erwartete, war die Freude groß. Doch wieder schlug das Schicksal zu: In der 32. Schwangerschaftswoche erlitt sie eine Fehlgeburt - alle vier Mädchen starben. "Ich habe mich immer wieder gefragt. Warum mussten alle vier sterben? Warum konnte nicht wenigstens ein Baby überleben?", erzählt Clarissa dem US-Magazin people.com.

Eine Stiftung gibt dem Paar neuen Mut

Babysachen, Kinderzimmer, Spielsachen ... in freudiger Erwartung hatte das Paar schon alles für die Vierlinge gekauft: "Wir wussten, dass es hart werden würde, nach Hause zu kommen und die ganzen Babysachen zu sehen". Also baten sie einen Bekannten, die Babysachen abzuholen und sie an Familien zu spenden, die ebenfalls ein herzkrankes Baby haben.

Und die Osborns wollten noch mehr tun: Sie gründeten die Stiftung "Shanna K. Osborn Foundation", die herzkranke Studenten mit Stipendien unterstützt. "Unsere Töchter sollten aufs College gehen - dadurch, dass wir junge Menschen unterstützen, können wir unsere Mädchen in Erinnerung behalten", sagt Jason. Wir können da nur sagen: Hut ab vor so viel Kraft und Herzensgüte! ❤️