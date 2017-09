Die Parodont Creme aus 'Die Höhle der Löwen' löst unsere Zahnfleisch-Probleme

Zahnfleisch-Probleme kennt wahrscheinlich jeder von uns. Und wer einmal unter Parodontitis litt, weiß, wie schwer und langwierig diese Erkrankung sein kann. Die Idee von Ismail Özkanli und seinem Vater Hüsnü Özkanli kommt daher genau richtig. Die beiden haben eine Zahncreme entwickelt, die Parodontitis in den Griff kriegen soll.

In 'Die Höhle der Löwen' stellen sie die Parodont Creme nun vor. Und so viel sei schon verraten: Am Ende können die beiden Gründer nicht nur die fünf Top-Unternehmer Judith Williams, Frank Thelen, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Dagmar Wöhrl von ihrem Produkt überzeugen, sie haben auch die Qual der Wahl.

Mit der Parodont Creme haftet das Zahnfleisch wieder am Zahn

Wenn es um die Parodont Creme geht, weiß Ismail Özkanli ganz genau, wovon er spricht. Als Zahnarzt kennt sich Ismail mit der Volkskrankheit Zahnfleischbluten aus. Rund 20 Millionen Deutsche leiden an Parodontitis, die zum Zahnverlust führen kann.

Gemeinsam mit seinem Vater hat der Berliner deswegen ein Mittel entwickelt, das diesem Leiden ein für allemal ein Ende setzen soll: Eine Creme, die Zahnfleischentzündungen und -blutungen behandelt und vor allen Dingen bewirkt, dass sich das Zahnfleisch wieder an den Zahn heftet.

Zwölf Jahre haben die beiden Männer an dem Produkt, das auf Schwarzkümmel-Öl basiert, geforscht, 150.000 Euro aus eigener Tasche und unzählige Arbeitsstunden investiert.

Alles, was sie jetzt noch brauchen, um die Parodont Creme erfolgreich auf dem Markt zu etablieren, ist die Hilfe der Löwen. "Wir brauchen nun Investoren und starke Partner, die unsere Parodont Creme weltweit bekannt machen", sagt Ismail.

Für ein Investment von 100.000 Euro sind die beiden Gründer bereit, 30 Prozent ihrer Firma abzutreten. Doch werden die Löwen hier Zähne zeigen?

Fünf Angebote - fünf Strategien: Welcher Löwe bekommt den Deal?

Für die Juroren in 'Die Höhle der Löwen' steht sofort fest: Dieses Produkt kann nur erfolgreich werden. Alle Unternehmer wollen deswegen in das Produkt investieren. Ralf Dümmel tut sich mit Carsten Maschmeyer zusammen, Judith Williams mit Frank Thelen und auch Dagmar Wöhrl ist an einem Deal interessiert.

Auch das Angebot, das Ismail und Hüsnü gemacht haben, akzeptieren die fünf Löwen. Dafür unterscheiden sie sich aber in ihren individuellen Strategien. Das Vater-Sohn-Gespann hat nun die Qual der Wahl – dennoch steht ihre Entscheidung schnell fest. Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer erhalten den Zuschlag und werden gemeinsam mit den Unternehmern ab sofort alles daran setzen, die Parodont Creme auf dem Markt zu etablieren und das Zahnproblem Nummer eins zu lösen.

