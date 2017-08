Heute ist Mondfinsternis! Wo ihr das Spektakel am besten sehen könnt

Darum ist die partielle Mondfinsternis so besonders!

Anders als bei einer komplettem Mondfinsternis ist der Mond nur teilweise verdunkelt. Das passiert durch ein ganz besonderes "Gipfeltreffen" am Nachthimmel: Für diese Art der Mondfinsternis müssen nämlich Sonne, Erde und Mond genau in einer Reihe stehen, wobei sich die Erde zwischen Sonne und Mond drängelt. Die Folge: Unser Planet wirft einen runden Schatten auf den Mond und es sieht aus, als hätte jemand mal so richtig kräftig reingebissen.

Wie kann ich die partielle Mondfinsternis besonders gut sehen?

Genau wie bei allen astronomischen Ereignissen gilt auch hier die Regel: Raus aus der Stadt, möglichst weit aufs Land! Je weniger zusätzliche Lichtverschmutzung durch Straßenlaternen, Autoscheinwerfer und helle Werbeplakate die Sicht verhindert, desto besser. Und klingt ein Abend-Ausflug mit Picknickkorb nicht sowieso nach einem guten Plan für einen Sommerabend? Wer in der Stadt wohnt und keine Zeit für so viel Aufwand hat: Sucht euch einen möglichst hohen Aussichtspunkt, bei dem eure Sicht auf den Nachthimmel nicht durch hohe Gebäude blockiert ist.

Hier ist die Sicht auf die partielle Mondfinsternis besonders gut:

Besonders gut ist diese partielle Mondfinsternis von Indien und Australien aus zu sehen - aber auch in Deutschland haben wir viel von ihr. Es geht los, sobald der Mond aufgeht, je nach Wohnort zwischen 20:30 und 21:00 (der Osten von Deutschland hat einen leichten Vorteil, weil der Mond dort einen Tick früher aufgeht als im Westen). Bis etwa 21:45 sollte der "abgebissene" Schatten unten rechts im Mond gut zu sehen sein - vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. Zum Glück ist Deutschland für dieses Ereignis weitgehend wolkenfrei - nur ganz im Süden bei den Alpen könnten dichte Wolken den Blick versperren.