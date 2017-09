Der Prinz aus "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": So sieht er heute aus!

OH! MEIN! GOTT! Was haben wir Pavel Trávníček früher angeschmachtet, wenn er mit dem Aschenbrödel durch die verschneite Landschaft geritten ist. Und heute? Da ist es noch genauso! Zu Weihnachten wird das Märchen 'zig Mal im TV gespielt - und das ist gut so, denn so finden wir mindestens einmal die Zeit, unseren Prinzen anzuhimmeln. Was wir oft vergessen: "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist schon 45 Jahre alt! Und klar, der gute Pavel hat sich mit der Zeit verändert.

#Märchen#fairytale#dreihaselnüssefüraschenbrödel#Aschenbrödel#prinzessin#prinz#princess#prince#winter#advent#weihnachten#christmas#xmas#klassiker#romantic#love#lovestory#libusesafrankova#paveltravnicek#favoritemovie#bozenanemcova#schlossmoritzburg Ein Beitrag geteilt von MULTIFANDOM ACCOUNT (@cityoflostfangirlz) am 17. Dez 2014 um 0:59 Uhr

Was macht Pavel Trávníček heute?

Ende des Jahres kommt das Märchen als große Show auf die deutschen (und österreichischen) Bühnen. Das Besondere: Pavel Trávníček ist wieder mit von der Partie - diesmal spielt er allerdings den König. Wir sind schon sehr gespannt, ob das Märchen als Bühnenshow genauso schön wird.

Wo läuft die neue Show?

Die Premiere findet am 21.12. in Berlin statt. Die Show tourt zum Beispiel durch Köln, Stuttgart, Dresden und München. Alle Termine sowie Tickets findet ihr unter maerchenarena.de!

Falls du "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" nicht kennen solltest, hier ist der Trailer zum Originalfilm!