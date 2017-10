Ups: Dieser Antrag ging voll in die Hose

So ein Heiratsantrag ist eine heikle Geschichte: Viele Menschen fiebern buchstäblich ihr ganzes Leben lang auf diesen großen Moment hin, an dem ihr Leben eine völlig neue Wendung nehmen wird. Das sorgt natürlich für eine ganz schöne Fallhöhe: Ein abgelehnter Heiratsantrag bedeutet nicht nur in vielen Fällen ein sofortiges Ende der Beziehung, es kann dem oder der Abgelehnten auch auf Jahre hinaus das Selbstvertrauen rauben, es mit einem anderen Menschen noch einmal zu wagen. Klar, dass man sich für so ein wichtiges Ereignis natürlich etwas ganz besonders Romantisches überlegt. Schließlich soll es später ja auch eine tolle Geschichte geben, die man Freunden, Familie und später mal den eigenen Kindern erzählt.

Romanik pur ... bis plötzlich ...

Daher hat sich auch Seth die Sache ganz besonders gut überlegt, und sich für einen echten Heiratsantrag-Klassiker entschieden: Er geht mit seiner Ruth raus in die Natur, und führt sie auf eine malerische kleine Brücke und kniet vor ihr nieder. Er hat sogar dafür gesorgt, dass jemand den großen Moment schnell mit dem Handy mitfilmt, um den Antrag für die Ewigkeit zu bewahren. Zu blöd nur, dass die Sache so gründlich von einem Missgeschick zerstört wird, dass aus dem Antrag nichts wird - und dank des Handy-Clips später die ganze Welt dabei zusehen konnte.

Ende gut, alles gut

Aber das Schicksal meinte es gut mit Seth und Ruth: Der verpatzte Antrag wurde ein Hit im Netz und sorgte nicht nur für Lachtränen, sondern auch für Mitleid. Schließlich wurde TV-Moderator Jimmy Kimmel auf das Paar aufmerksam und lud sie in seine Sendung ein. Dort hatte er eine Überraschung für beide parat: Er hatte im Studio die Brücke aus dem Film nachgebaut und gab ihnen so eine zweite Chance, den ruinierten Antrag noch einmal zu wiederholen. Ob es das zweite mal geklappt hat? Im Video seht ihr den Ausgang der Geschichte!