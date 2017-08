Das Baby ist da! Peer Kusmagk & Janni Hönscheid zeigen ihren Sohn 😍

Der Moderator und die ehemalige Surfmeisterin haben sich im Oktober 2016 bei der RTL-Nackt-Show 'Adam sucht Eva' kennen und lieben gelernt. Nun scheint ihr Glück perfekt: Am 2. August hat Janni einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. "Wir sind bis über beide Ohren verliebt und die glücklichsten Menschen der Welt", erzählt der stolze Vater gegenüber 'Bild am Sonntag'.

Komplikationen bei Geburt

Doch die Geburt verlief nicht reibungslos. Das Baby blieb im Geburtskanal stecken. "Die Hebamme konnte schon sein Köpfchen spüren – und plötzlich war alles auf Stopp! Überall Ärzte, alles hat Rot geblinkt und sie musste in den OP", so Peer über die Schreckens-Minuten. "So wahnsinnige Angst habe ich noch nie gehabt", erzählt er weiter. Letztendlich entschieden sich die Ärzte für einen Not-Kaiserschnitt.



Mittlerweile sind Mutter und Kind wohlauf, die kleine Familie überglücklich. Den Namen des Sprösslings haben die frischgebackenen Eltern noch nicht verraten.



Wie die Schwangerschaft verlaufen ist und wie sich Peer und Janni auf das Elternsein vorbereitet haben, zeigen sie ab dem 7. August in ihrer Doku-Soap 'Janni & Peer ... und ein Baby!' auf RTL II.