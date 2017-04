5 Euro Rabatt für alle bei Penny - aber nur wenige Stunden!

Mit einem Blitz-Angebot versucht der Discounter Penny am heutigen Freitagabend noch viele Kunden in seine Filialen zu locken: Der Laden winkt mit 5 Euro Rabatt für jeden! Aber: Das Angebot gilt nur wenige Stunden und nur unter bestimmten Spielregeln. Wir verraten, was ihr wissen müsst!

Wie bekomme ich 5 Euro Rabatt bei Penny?

Die Rabatt-Aktion steigt am Freitagabend zwischen 18 und 23:59 Uhr: In diesem Zeitraum bekommen alle Kunden, die an der Kasse einen Coupon aus der Penny-App vorzeigen, den Rabatt gewährt. Achtung: Es gilt ein Mindest-Einkaufswert von 40 Euro.

Welche Produkte sind von der Aktion ausgenommen?

Achtung: Für den Rabatt (beziehungsweise die Erreichung des Mindesteinkaufswerts) werden nicht alle Produkte angerechnet. Von der Aktion ausgenommen sind Pfand, Zeitschriften, Zigaretten, Gutscheinkarten sowie sogenannte Nonfood-Artikel. Heißt konkret: Wer für 40 Euro oder mehr Essen und Getränke kauft, bekommt bei Vorlage des App-Coupons die 5 Euro Rabatt.

Von wann bis wann gilt die Rabatt-Aktion?

Die 5-Euro-Aktion gibt es nur wenige Stunden: Freitagabend um 18 Uhr geht es los, offiziell ist um 23:59 Uhr Schluss. Allerdings schließen viele Filialen schon früher - dann gilt der Coupon natürlich nur bis zum Ladenschluss (zum Beispiel um 20 Uhr).

Wie gut ist der Rabatt?

5 Euro sind 5 Euro - das ist schon mal nicht schlecht! Durch den Mindesteinkaufswert von 40 Euro kann man also einen Rabatt von bis zu 12,5 % bekommen (wenn man für genau 40 Euro einkauft). Spannend wird es natürlich, wenn man schon beim Einkauf auf Schnäppchen und Angebotspreise achtet - dann kann sich ein abendlicher Ausflug richtig lohnen.



Aber Achtung: Immer Preise vergleichen, sonst kauft man am Ende trotz Rabatt-Aktion zu viel!

