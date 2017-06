Schöne Aktion: Penny verschenkt Äpfel zum Internationalen Kindertag 🍎

Es gibt tausend gute Gründe, Kindern zu danken. Schließlich bereichern sie unser Leben jeden Tag. Wie auch am Weltkindertag am 20. September wird zum "Internationalen Kindertag" am 1. Juni auf Rechte, Wünsche und Ängste von Kindern und Jugendlichen aufmerksam gemacht. Penny verteilt zu diesem Anlass kostenlos in rund 2.150 Märkten 400.000 Pro-Planet Äpfel aus nachhaltigem Anbau.



"Mit der Aktion wollen wir zeigen, dass auch in Deutschland für viele Kinder Obst noch immer nicht zum täglichen Essen gehört, weil es sich die Eltern nicht leisten können. Zum anderen zeigen wir, dass wir mit Blick auf die kommenden Generationen verpflichtet sind, unseren Kindern und Enkelkindern eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Nachhaltigkeit ist dazu ein Schlüssel", erklärt Stefan Magel, COO von Penny.



Auch mit dem Projekt "Förderkorb", das Penny 2015 ins Leben gerufen hat, unterstützt die Supermarktkette gemeinnützige Vereine, die sich in Kinder- und Jugendarbeit engagieren. Hier können sich sämtliche Vereine um einen Förderpreis in der Gesamthöhe von 12.000 Euro bewerben.