Große Sorge um Phil Collins: Der Musiker wird immer schwächer

Man kann es kaum mit ansehen: Langsam und auf einen Stock gestützt betritt Phil Collins am 2. Juni die Bühne in Liverpool. Er sieht müde aus und so, als würde er jeden Moment wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Ein Stuhl wurde extra für ihn aufgestellt. Dort sitzt er fast die gesamte Show. Am Mikro zu stehen oder gar zu tanzen – dafür fehlt ihm offenbar die Kraft.

Doch Phil Collins zieht es durch. Ganze drei Stunden unterhält er sein Publikum, wie es kaum ein Musiker kann. Die Sorge der Fans aber bleibt.

Was ist mit dem Ausnahme-Künstler passiert?

Phil Collins ist angeschlagen. Erst am vergangenen Donnerstag ist er in seinem Hotelzimmer gestolpert und hat sich den Kopf an einem Stuhl aufgeschlagen. Er kam sofort ins Krankenhaus, wurde genäht und blieb dort 24 Stunden zur Beobachtung.

Doch die Wunde über seinem Auge ist nicht das einzige gesundheitliche Problem, das der 66-Jährige mit sich rumschleppt. Nach einer Rückenoperation kann er nicht mehr Schlagzeug spielen. Im Oktober 2016 erklärte er der 'Bild am Sonntag':

Ich werde auf dieser Tour nur singen. Meine Finger sind wie abgeklemmt, und ich habe kein Gefühl mehr im rechten Fuß.

Warum er sich das trotzdem antut?

Meine Familie will mich wieder auf der Bühne sehen. Sie sollen stolz auf mich sein.

Sein Sohn (16) sitzt jetzt für ihn am Schlagzeug

Unterstützung bekommt Phil Collins derweil von seiner Familie. Seine Tochter Lily beruhigt die Fans ihres Vater immer wieder mit aufmunternden Posts, während sein Sohn Nicholas das Schuljahr unterbrochen hat, um seinen Vater auf der Tour zu begleiten.

Der 16-Jährige sitzt Show für Show am Schlagzeug und beweist, dass ihm das musikalische Talent in die Wiege gelegt worden ist. "Ich war ständig von der Musik meines Vaters umgeben, sie ist mir in Fleisch und Blut übergegangen", so Nicholas Collins im Gespräch mit 'Rolling Stone'.

Phil Collins Tour heißt passenderweise 'Not dead yet' (zu Deutsch: Noch nicht tot). Er wird noch einige Male auf der Bühne stehen und so unter anderem auch in Deutschland Konzerte geben. Bleibt zu hoffen, dass der Musiker das alles unbeschadet übersteht.