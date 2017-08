"Mama, ich bin hässlich" - Wie Pink auf diese Worte ihrer Tochter reagiert, rührt zutiefst!

Am Sonntagabend war es wieder soweit: Die MTV Video Music Awards 2017 wurden verliehen. Auch wenn die Musik im Vordergrund stand, waren wie immer alle Augen auf die Stars gerichtet. Und die konnten sich mal mehr und mal weniger sehen lassen (Die Tops und Flops vom roten Teppich).

Pink sorgte für den emotionalsten Moment des Abends

Die emotionalste Dankensrede kam an diesem Abend von Sängerin Pink. Sie wurde mit dem 'Michael Jackson Video Vanguard Award' geehrt. Doch statt sich bei allen möglichen Menschen zu bedanken - wie so viele andere Künstler es tun -, erzählte die 37-Jährige eine Anekdote aus ihrem Privatleben: "Vor Kurzem habe ich meine Tochter in die Schule gefahren, und Willow sagte wie aus dem Nichts: 'Ich bin das hässlichste Mädchen, das ich kenne. Ich sehe aus wie ein Junge'".

Dann sagt Pink zu ihrer Tochter: "Was denkst du, wie ich aussehe? Wenn sich Leute lustig über mich machen, dann sagen sie, dass ich auch wie ein Junge aussehe und dass mein Körper zu stark ist." Dann habe sie Willow weiter gefragt: "Siehst, du wie ich mir die Haare wachsen lasse?" "Nein, Mama". "Siehst du, wie ich meinen Körper verändere?" "Nein, Mama." "Siehst du, wie ich in ausverkauften Stadien auf der ganzen Welt spiele?" "Ja, Mama", sagte die Tochter.

Pink hat selbst viel Widerstand erfahren, doch sie weiß, dass es nicht darauf ankommt, was andere über einen denken. Daher appellierte die Sängerin an ihre Tochter: "Okay, baby girl. Siehst du, wir ändern uns nicht für andere. Ich bin ich, und ich danke allen Künstlern, die heute Abend hier sind, dass sie sie selbst sind."

Pinks Rede endete mit den Worten: "Und du (Tochter Willow), mein Darling, bist wunderschön. Ich liebe dich." Einfach zum Dahinschmelzen.