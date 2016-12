Pink im Babyglück: Ihr Sohn ist endlich da und sein Name ist ...

Surprise! Ein von P!NK (@pink) gepostetes Foto am 12. Nov 2016 um 9:52 Uhr





Erst Mitte November verkündete Sängerin Pink mit einer beachtlichen XXL-Babykugel, dass sie und Ehemann Carey Hart ihr zweites Kind erwarten – jetzt ist der Nachwuchs auch schon da.

Am 26. Dezember brachte die 37-Jährige ihr wertvollstes Weihnachtsgeschenk, einen gesunden Jungen, zur Welt. Und den Namen hat die überglückliche Zweifach-Mama auch schon verraten: Jameson Moon Hart! (Der Name erinnert euch an einen Whiskey? Jup! Aber im Showbiz liebt man ja außergewöhnliche Namen.)



Jameson Moon Hart 12.26.16 Ein von P!NK (@pink) gepostetes Foto am 28. Dez 2016 um 14:31 Uhr





Das Glück scheint 2016 definitiv auf Seiten der Sängerin zu sein und ihre fünfjährige Tochter Willow kann es bestimmt kaum erwarten, bald mit ihrem kleinen Bruder herumzutoben. Pink und ihr Ehemann sind übrigens schon seit elf Jahren verheiratet – also eine halbe Ewigkeit für Lalaland-Verhältnisse.



I love my baby daddy 💙 Ein von P!NK (@pink) gepostetes Foto am 28. Dez 2016 um 14:46 Uhr