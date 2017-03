Sorry, Harry! Darum will Pippa nicht, dass Meghan Markle zu ihrer Hochzeit kommt

Nur noch wenige Wochen, dann ist endlich auch die zweite Middleton-Tochter unter der Haube. Nach Kate, die im April 2011 Prinz William das Ja-Wort gab, wird im Mai auch Schwester Pippa vor den Traualtar treten und ihren James Matthews ehelichen. Natürlich soll das der schönste Tag im Leben der 33-Jährigen werden, weswegen die Vorbereitungen auch schon seit Monaten auf Hochtouren laufen. Nur eine Sache könnte das Hochzeits-Glück der Engländerin jetzt noch trüben ...

Und zwar wenn nicht sie als Braut im Mittelpunkt steht, sondern einer ihrer Gäste. Pippa befürchtet nämlich, dass Prinz Harrys Freundin Meghan Markle ihr die Show stehlen könnte. Seit die Beziehung zwischen dem royalen Rotschopf und der 'Suits'-Darstellerin bekannt ist, gibt es fast kein anderes Thema mehr in der britischen Boulevard-Presse. Das erste Foto, der erste Kuss, der erste Urlaub – Harry und Meghan sind einfach überall. Und darauf hat Pippa Berichten zufolge keine Lust!

Nur Gäste mit einem Ring am Finger dürfen bei ihrer Hochzeit erscheinen

Die Konsequenz: Pippa will Meghan angeblich von ihrer Hochzeit ausschließen. Freunde der Braut erzählten der 'Mail on Sunday', dass sich die 33-Jährige dafür sogar einer alten, aber noch immer recht verbreiteten Regel bedient. So dürfen geladene Gäste nur dann eine Begleitperson mitbringen, wenn sie mit dieser verlobt oder verheiratet sind. Tja, Harry, du weißt, was zu tun ist!

Unterdessen wollen wir zum Schluss noch mal kurz auf die Ironie dieser Geschichte hinweisen. Hat nicht Pippa Middleton ihrer Schwester bei deren Hochzeit auch die Show gestohlen? Über den Hintern der Trauzeugin wurde Wochen später schließlich noch mehr gesprochen, als über den Hochzeitskuss von Kate und William. Nur mal so zur Erinnerung ....