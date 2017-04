Pippa Middleton sagt 'Ja": SO wird die Hochzeit des Jahres! 💑

Als sich Prinz William und Herzogin Kate das Jawort gaben, sprachen am Ende fast so viele Menschen über den Hochzeitskuss des Paares, wie über den Allerwertesten von Kates Schwester und Trauzeugin Pippa Middleton. Jetzt, sechs Jahre später, heiratet endlich auch die 33-Jährige. Und dafür, dass sie „nur“ die Schwester einer berühmten Royal ist, sorgt ihre Hochzeit für ganz schön viel Aufsehen.

Stattfinden soll die Mega-Sause übrigens am 20. Mai 2017. In der St. Mark’s Church in Englefield werden sich Pippa Middleton und ihr Verlobter James Matthews das Jawort geben und anschließend auf dem Anwesen der Middletons im englischen Bucklebury feiern.

Wir halten euch hier ĂĽber alle Neuigkeiten rund um die Traumhochzeit auf dem Laufenden.