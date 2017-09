Prinz Harry & Meghan Markle: 1. öffentlicher Auftritt ❤️

Es ist endlich passiert! Nach über einem Jahr Beziehung haben sich Prinz Harry und seine Freundin Meghan Markle zum ersten Mal öffentlich auf der gleichen Veranstaltung gezeigt.



Schmachten auf Abstand

Bei den ‚Invictus Games’ in Toronto saß das Paar im Publikum und sah sooo verliebt das. Und das trotz der räumlichen Trennung. Denn die Schauspielerin, die praktischerweise in Toronto lebt und dort für die Serie ‚Suits’ vor der Kamera steht, und die Nummer fünf der britischen Thronfolge saßen ganze 18 Plätze und vier Stuhlreihen voneinander entfernt.



Verwunderlich ist das allerdings nicht, auch wenn sich die Fans des royalen Traumpaares natürlich mehr Intimität zwischen den beiden Turteltauben gewünscht hätten. Laut des königlichen Hofprotokolls dürfen Harry und Meghan nicht nebeneinandersitzen, solange sie nicht verlobt sind.

Lies auch Meghan Markle spricht endlich über Prinz Harry: "Wir sind sehr verliebt!"

Spaß hatten die beiden dennoch an diesem Abend. Harry nahm neben US-First-Lady Melania Trump Platz und hielt später eine berührende Rede auf der Bühne, die seine Meghan schmachtend von der Tribüne aus beobachtete.

Ganz einsam war die 36-Jährige dort übrigens nicht. Sie saß neben ihrem besten Freund Markus Anderson, der Meghan und Harry im Sommer 2016 einander vorstellte und damit den Startschuss für ihre royale Lovestory setzte.



Prinz Harry wohnt bei Meghan Markle

Der 33-Jährige und seine Liebste werden ihre Zeit in Kanada jetzt sicher in vollen Zügen genießen. Prinz Harry wird noch acht Tage in Toronto bleiben und dort – das geht aus seinem offiziellen Kalender hervor – bei Meghan Markle wohnen. Zeit für Zweisamkeit ist also garantiert.