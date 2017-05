Verlobung noch in diesem Jahr? Queen gibt Harry ihren Segen ❤️

Läuten im britischen Könighaus bald wieder die Hochzeitsglocken? Nachdem Prinz Harry seinem alten Leben als Partyprinz endgültig den Rücken gekehrt und in Freundin Meghan Markle offenbar die Richtige gefunden hat, könnten die beiden nun tatsächlich Nägel mit Köpfen machen.



Denn wie verschiedene britische Medien berichten, soll der 32-Jährige bereits seine Großmutter, Queen Elizabeth II., um Erlaubnis für die Verlobung gebeten haben. Und die scheint wirklich angetan zu sein von der hübschen Schauspielerin. Weiter heißt es, dass sie ihrem Enkel nur allzu gerne ihren Segen gegeben hat.



Und wann ist es endlich so weit?



Anders als William und Kate, die neun Jahre ein Paar waren, bevor sie sich das Ja-Wort gegeben haben, wollen Harry und Meghan ein rasanteres Tempo vorlegen. Wie mehrere Quellen behaupten, will die Nummer fünf der britischen Thronfolge seiner Angebeteten noch in diesem Jahr einen Heiratsantrag machen.



Der royale Rotschopf und der 'Suits'-Star sind seit Sommer 2016 ein Paar und verkündeten ihre Beziehung im November ganz offiziell. Seitdem sieht man die beiden immer öfter zusammen, wie erst kürzlich bei einem öffentlichen Polo-Turnier.



Meghan Markle ist bereits zu Prinz Harry gezogen

Die 35-Jährige, die bislang für ihre Serien-Rolle im kanadischen Toronto gelebt hatte, soll mittlerweile sogar in Harrys Appartement im Kensington Palast gezogen sein und wie selbstverständlich an Familien-Feierlichkeiten teilnehmen. Und auch bei der Hochzeit von Kates Schwester Pippa Middleton am 20. Mai wird sie trotz der 'No ring – No bring'-Regel als Gast erwartet.



(Bei der Regel handelt es sich um eine neue englische Hochzeits-Tradition: Gäste dürfen demnach nur in Begleitung von Personen erscheinen, mit denen sie verwandt, verheiratet oder verlobt sind!)



Also, lieber Harry, auch unseren Segen hast du. Und die rechte Hand deiner Liebsten werden wir in Zukunft noch genauer im Auge behalten.