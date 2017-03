William, du wilder Partyhengst! HIER lässt der Prinz alle royalen Hemmungen fallen

Wenn es die Royals mal krachen lassen, dann aber so richtig – und die Rede ist hier nicht von Blaublut-Badboy Prinz Harry. Während der zur Zeit nämlich ganz brav mit Meghan Markle rumturtelt, läuft sein Bruder William im Skiurlaub zur Höchstform auf. Und so viel vorweg: Der 35-Jährige macht dabei nicht nur die Piste unsicher ...

Denn wenn der Mister Perfect der Royals mal mit seinen Kumpels unterwegs ist, werden auch die letzten königlichen Hemmungen fallengelassen. Dazu noch ein, zwei Bierchen, ein paar Kurze und ne Flasche Wein und schon zündet William im Nachtclub den Partyturbo. Schön unterm Scheinwerfer, damit ihn auch ja jeder sehen kann, wirft seine königliche Hoheit die Arme in die Luft und lässt die Hüften kreisen – jaaaa, genau so sieht es aus, wenn ein Royal so peinlich tanzt, wie du es von ihm erwartest.

Prince William....what a legend!! Dad dancing is the future! 🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻🕺🏻 pic.twitter.com/eDNhLSx5t8 — Jalons restaurant (@JalonsSmithdown) 15. März 2017





Vielleicht hätte sich Prinz William vorher ein paar Moves von Bruder Harry abgucken sollen? Mit ein bisschen Glück kann sich der 35-Jährige jetzt aber eh an nichts mehr erinnern. Auch nicht daran, dass er zuvor heftigst mit dem australischen Model Sophie Turner geflirtet haben soll – tze tze tze!

Wir hingegen werden das Video des verkappten Partyprinzen so schnell nicht vergessen. Vor allem nicht, wenn wir es uns weiterhin in Dauerschleife ansehen und mit diversen Partyhits unterlegen. Stell dir doch einfach mal vor, Prinz William würde hier zum Song 'Push it' oder 'Single Ladies' tanzen – zu gut, oder?

Und wenn du dich gerade fragst, wo sich Partymäuschen Kate versteckt hat ... die ist mit den gemeinsamen Kindern George (3) und Charlotte (1) zuhause in England geblieben und geht weiterhin brav ihren royalen Pflichten nach, wie zum Beispiel den 'Commonwealth Day' in London zu feiern. Übrigens genauso wie Prinz Harry. Hmm ... irgendwie verkehrte Welt!

