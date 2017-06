Prinz William ignoriert das royale Protokoll - und berührt damit die ganze Welt

Es war ein Gang, der sicher auch Prinz William nicht leicht gefallen ist. Am Freitag besuchte der 34-Jährige gemeinsam mit seiner Großmutter die Opfer des verheerenden Hochhausbrandes in London – und das ganz unangemeldet.

Sichtlich mitgenommen bedankte sich der Thronfolger dort nicht nur höchstpersönlich bei allen Helfern, sondern spendete vor allem den Menschen, die in dieser Nacht alles verloren haben, Trost.

Doch es war nicht nur diese Geste, die die Menschen so rührte. Prinz William zeigte sich in dem Krisenzentrum so volksnah wie nie – und brach in einem besonderen Augenblick sogar das strenge royale Protokoll.

Als Fatima Jafari plötzlich in Tränen ausbrach, ging Prinz William zu ihr und umarmte sie. Denn bei dem, was die 78-Jährige gerade durchmacht, reichte ein einfaches Lächeln und ein Händedruck einfach nicht aus. Die verzweifelte Frau erzählte dem 34-Jährigen, dass ihr Ehemann noch immer unter den Vermissten sei. Als das Feuer in dem Hochhaus ausbrach, soll er noch im Fahrstuhl gesteckt haben.

Es gibt Wichtigeres als die royale Etikette

Dass sich der Thronfolger so mitfühlend um sie gekümmert hat, hat Fatima sehr berührt. "Ich bin ein Niemand, aber die Königin und der künftige König dieses Landes sind gekommen, um mich zu treffen. Es ist ihnen wirklich wichtig", sagte sie der britischen 'Hello'.

Prinz William beweist damit, dass es Momente im Leben gibt, die wichtiger sind als die royale Etikette. Er folgt damit ganz dem Beispiel seiner verstorbenen Mutter Diana, die zu Lebzeiten für ihr extrem volksnahes Verhalten geliebt wurde.