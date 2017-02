Warum halten William und Kate eigentlich nie Händchen?

Von allen Royals gehören Kate und William definitiv zu unseren Lieblingen. Denn auch nach 14 Jahren Beziehung sind die beiden ein absolutes Traumpaar. Der 34-Jährige und seine hübsche Frau haben sich wirklich gesucht und gefunden - und doch zeigen sie im Gegensatz zu ihren blaublütigen Kollegen in Schweden oder den Niederlanden nur selten, wie verliebt sie noch immer sind. Händchenhalten in der Öffentlichkeit? Eine Seltenheit! Ein Küsschen hier und da? Niemals! Aber warum eigentlich?

Die Antwort ist so banal wie nachvollziehbar. Denn als Mitglieder des englischen Königshauses und Personen der Öffentlichkeit gilt es, die Professionalität zu wahren. Händchenhalten bei offiziellen Terminen wird da einfach nicht gerne gesehen. Weiteres Problem: Prinz William und Herzogin Catherine schütteln bei eben diesen Terminen so einige Hände. Es schadet also nicht, diese für ellenlange Begrüßungsvorgänge frei zu haben, wie Adelsexpertin Emily Nash laut 'Bunte' erklärt.

Für die Fans der beliebten Royals ist das natürlich ein schwacher Trost. Wie gut, dass es dennoch immer wieder Aufnahmen gibt, auf denen sich William und Kate unbeobachtet fühlen und einen innigen Moment teilen.