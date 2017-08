Royale Rente mit 95? Die Queen soll ihren Rücktritt planen

Gerade erst absolvierte ihr Ehemann, Prinz Philip, seinen letzten offiziellen Auftritt vor der wohlverdienten Rente, da scheint ihm die Queen auch schon folgen zu wollen. Wie die 'DailyMail' unter Berufung auf royale Quellen berichtet, plane die Monarchin das Zepter an ihren Sohn Charles abzugeben – und zwar mit 95 Jahren.

Soweit ich weiß, hat die Queen viel darüber nachgedacht und will, sollte sie mit 95 Jahren noch am Leben sein, die Herrschaft an Charles weiterreichen.