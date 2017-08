TV-Aus nach 12 Jahren! "Rach, der Restauranttester" wird abgesetzt

Das ist eine bittere Pille, die Christian Rach jetzt schlucken muss. Nach zwölf Jahren ist nun endgültig Schluss für den "Restauranttester"!

Bereits vor vier Jahren verkündete der Sternekoch das Aus seiner Show. Aufgrund vieler neuer Anfragen von Gastronomen, die um Hilfe baten, wurden allerdings neue Folgen produziert. Doch diese schmeckten den Zuschauern so gar nicht.

Nach schlechten Quoten wird die Staffel, die im Frühjahr über die TV-Bildschirme flimmerte, nun endgültig die Letzte sein. In einem Statement, das RTL dem Medienmagazin 'DWDL' gab, heißt es:

Gemeinsam sind RTL und Christian Rach nun zu dem Entschluss gekommen, dass man so ein schönes Format mit einem so großen Erfolg nicht in einer Endlosschleife "versenden" sollte.