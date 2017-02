Wahnsinn! Reese Witherspoon und Tochter Ava sehen aus wie Zwillinge

Hättet ihr auf den ersten Blick gleich erraten, wer von den beiden die Mutter und wer die Tochter ist? Wir jedenfalls nicht! Auf der Premiere von Reese Witherspoons (40) neuem Film "Big Little Lies" posiert die Schauspielerin gekonnt für die Fotografen. Mit im Schlepptau: ihre nicht mehr ganz so kleine Teenie-Tochter Ava (17) aus einer früheren Ehe mit US-Schauspieler Ryan Phillippe. Verwechslung? Nicht ausgeschlossen!

Die zwei könnten doch glatt als Geschwister durchgehen! Das gleiche Lächeln, die selben mandelförmigen Augen und die Haare leicht gewellt - Reese hat sich da wohl einen nicht mehr ganz so kleinen Lookalike herangezüchtet. Dass Ava und Reese aber nicht nur auf dem Roten Teppich ein eingespieltes Team sind, dass kann man auf dem Instagram-Kanal der zwei beobachten. Auf beiden Kanälen zu sehen: Selfies und Schnappschüsse aus dem Urlaub und vom heimischen Sofa aus.



Ihre Fotos kommentieren sie mit motivierenden Sätzen wie "stolz auf meine tolle Mama" oder "ich bin so glücklich, dich zu haben". Da gewinnt man den Eindruck, dass das Duo sich wirklich gut versteht und sich eben nicht nur fürs Image so darstellt. Was für ein hervorragendes Zweiergespann. Wir wollen mehr davon!

