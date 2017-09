Robbie Williams: "Vor dem 1. Date mit Ayda hatte ich Sex mit meiner Dealerin"

Es ist nicht das erste Mal, dass Robbie Williams über seine dunkle Vergangenheit spricht. Was der Musiker jetzt in seiner Biografie auspackt, dürfte dennoch viele schocken.



In 'Reveal: Robbie Williams' enthüllt der 43-Jährige jetzt, wie tief er wirklich im Drogensumpf steckte. Die 'Bild' zitiert aus seinem Buch: "Ich war süchtig nach dem ADHS-Medikament Adderall. Ich kokste allein in meinem Zimmer. Dabei bringt mir Koksen überhaupt nichts, denn ich werde davon sofort komisch im Kopf, es macht irgendwie klick und ich gackere wie ein Huhn. Dann hocke ich nur traurig und allein in meinem Zimmer und bin paranoid und zappelig."



Robbie Williams (42) und Ayda Field (37)





Auch seine heutige Ehefrau Ayda Field habe diese Zeit intensiv miterlebt. Vor seinem ersten Date mit der Schauspielerin sei er sogar so high gewesen, dass er kurz vorher noch Sex mit einer Dealerin hatte.



"Etwas früher am selben Tag war eine Dealerin vorbeigekommen, mit der ich schlief, und hatte mir all diese Pillen gebracht – Morphium, Adderall, Vicodin und noch so Zeug. Ich hatte also Sex mit der Dealerin und nahm eine Handvoll Pillen."

Ayda ließ sich von den Problemen, die Robbie ganz offensichtlich hatte, aber zum Glück nicht abschrecken: "Ayda kümmerte sich aufopferungsvoll um mich. In jener Nacht lernte sie mich an meinem Tiefpunkt kennen."



Heute sind Robbie Williams und Ayda Field seit sieben Jahren glücklich verheiratet und haben die beiden Kinder Teddy (5) und Charlton (2). Seiner Familie ist sein ganzer Stolz und sicherlich auch der Grund, dass er heute ein glückliches und gesundes Leben führen kann.