Radikal-Veränderung: Du wirst Robääärt Geiss nicht wiederkennen! 😳🙈

Normalerweise ist es ja Carmen Geiss, die regelmäßig für Aufsehen sorgt. Doch diesmal stiehlt ihr Ehemann Robääärt locker die Show. Denn der 53-Jährige wagt eine Radikal-Veränderung und macht Schluss mit blond. Seine Frau Carmen hat auf ihrer Facebook-Seite nun ein Video veröffentlicht, dass den Millionär mit pechschwarzen Haaren zeigt.





Zuvor schon filmte ihn die 51-Jährige dabei, wie ihm die Mähne gefärbt wurde und konnte sich dabei selbst kaum das Lachen verkneifen. Doch Carmen ist begeistert und gibt zu "Das muss Liebe sein!!! Unglaublich back to the 80s!! Ich wollte einen dunkelhaarigen Mann et voilà!!!! Da ist er“, schreibt sie.



Ganz schön gewagt, Herr Geiss! Und definitiv mehr als gewöhnungsbedürftig - finden auch die Fans des Jetsetters. "Das Blonde ist der Markenzeichen von Robert", schreibt ein User und ein anderer findet begeistert: "Der macht aber auch alles mit, Klasse Robert!" Wie gut, dass Geschmäcker verschieden sind! 😉