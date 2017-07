Sie hatte einen Orgasmus - jetzt sitzt sie gelähmt im Rollstuhl!

Einen Orgasmus mit Schmerzen verbinden - das tun wohl die wenigsten Frauen. Doch für Lucinde Allen war es normal. Immer nach dem Höhepunkt hatte die heute 43-Jährige stechendes Kopfweh. Meist nur für wenige Minuten - bis zu dem Tag, an dem sich ihr Leben drastisch änderte.

In der englischen Zeitung "Daily Mirror" berichtet Lucinde jetzt, wie sie eines Tages nach dem Orgasmus so heftige Kopfschmerzen hatte, dass sie in die Klinik kam, ins Koma verlegt wurde - und als sie wieder aufwachte, halbseitig gelähmt war!

Heute sitzt Lucinde im Rollstuhl. Besonders tragisch: Zum Zeitpunkt ihrer Lähmung war sie schwanger und bekam ihre Tochter drei Monate später per Kaiserschnitt.

Kopfweh nach dem Orgasmus - ein Warnsignal?

Auch die "Bild" berichtet über den Fall und hat einen Experten gefragt, der warnt: Ja, es gibt Kopfschmerzen, die nach dem Orgasmus auftreten. Die können auf ein Aneurysma hindeuten und im schlimmen Fall sogar einen Schlaganfall auslösen, wie bei Lucinde.



Hintergrund ist, dass beim Sex und vor allem beim Orgasmus das Blut im wahrsten Sinne in Wallung gerät, schneller durch den Körper gepumpt wird und hohen Druck auch im Gehirn ausübt.

Doch Kopfweh nach dem Sex ist für viele Frauen kein Grund, einen Arzt aufzusuchen. Deswegen warnt Lucinde Allen jetzt alle Frauen und erzählt von ihrem Schicksal. Hätte sie früher gewusst, dass die Schmerzen auf ein großes Risiko deuten können, wäre sie vielleicht auch zum Arzt gegangen - und wäre heute nicht auf einen Rollstuhl angewiesen.