Hier trägt Supermodel Rosie-Huntington-Whiteley das schönste Accessoire der Welt

Rosie Huntington-Whiteley trug bei den Oscars 2017 definitiv das schönste Accessoire bei sich. Verpackt in einen Traum aus silberfarbener Seide zeigte sich das Topmodel zum ersten Mal mit Babykugel auf dem Roten Teppich – und stahl ihren Kolleginnen damit so was von die Show.

Erst Anfang Februar verkündete die 29-Jährige ihre Schwangerschaft auf Instagram, jetzt soll endlich auch jeder ihr großes Glück live sehen. Mit XL-Babybauch und an der Seite ihres Lebensgefährten und Action-Helden Jason Statham zog sie sämtliche Blicke auf sich. Das Paar, das seit 2010 eine skandalfreie Beziehung führt, krönt seine Liebe nun mit einem Baby – und wir freuen uns schon jetzt auf noch mehr Bilder der wunderschönen, schwangeren Rosie.