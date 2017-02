Der nächste Skandal! Nackt-Video von Sarah Lombardi aufgetaucht

Sie kann einem fast schon leidtun, denn seit dem Fremdgeh-Skandal mit Ex-Freund Michal T. und der darauffolgenden Trennung von Noch-Ehemann Pietro kommt Sarah Lombardi einfach nicht zur Ruhe. Und nun der nächste Schock: Im Netz ist ein Video aufgetaucht, das die Sängerin splitterfasernackt zeigt!



Wie kam es dazu?



Entstanden sind die Aufnahmen aus Sarahs Zeit bei DSDS vor sechs Jahren. Schon damals präsentierte sich die 24-Jährige selbstbewusst und zeigte gerne, was sie zu bieten hat. In einem Einspieler für die Casting-Show wollte Sarah deswegen zeigen, wie sie am besten entspannen kann. Das Kamera-Team durfte ihr daraufhin bis in die Sauna folgen, wo sie keck das Handtuch fallen ließ, so dass jeder einen 1a-Blick auf ihre splitterfasernackte Kehrseite und ihren knackigen Allerwertesten bekam.



Warum dieses Video jetzt plötzlich die Runde macht, ist noch unklar. Offenbar hat irgendein Schlauberger das alte TV-Material ausgegraben und bei YouTube hochgeladen.