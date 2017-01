Erst die Affäre mit Michal T., dann dieser Hammer: Wie die Zeitschrift "Closer" berichtet, will Sarah Lombardi mit Alessio und ihrem Lover Michal T. zurück in das Haus ziehen, dass einst für sie und Pietro gebaut wurde.

Sarah sei dabei beobachtet worden, wie sie Kartons ins Haus trug. "Michal hat auch bereits Sachen in das Haus gebracht. Ich vermute, dass er auch einziehen wird", soll ein Insider verraten haben. Pietro gehe es damit natürlich nicht gut.

Was ist dran an den Gerüchten?

Stimmt die Story, würde das bedeuten, dass Sarah Pietro auszahlen müsste. In der Vergangenheit hat sie dementiert, überhaupt mit Michal T. zusammen zu sein. Außerdem haben die Lombardis 2014 noch in der Doku "Sarah und Pietro bauen ein Haus" erzählt, dass Sarah Angst habe, im Haus zu leben - weil etwas kaputt gehen oder dreckig werden könnte. Daraufhin zogen sie sogar in eine Penthouse-Wohnung.

Ob was an den Haus-Gerüchten dran ist, wird sich sicher bald zeigen. Denn wie wir Sarah Lombardi kennen, dauert es sicher nicht lange, bis neue News eintrudeln ...