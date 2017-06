Erneuter Shitstorm gegen Sarah Lombardi - und diesmal geht's WIRKLICH zu weit!

"Hauptsache, Alessio geht’s gut!" Nach dem Rosenkrieg zwischen Sarah und Pietro Lombardi hat dieser Satz mittlerweile Kultstaus. Doch wie gut kann es dem kleinen Alessio gehen, wenn er selbst nun Teil eines Shitstorm gegen seine eigene Mutter ist?

Was ist passiert?

Seit Sarahs Affäre mit ihrer Jugendliebe Michal T. im Herbst letzten Jahres publik wurde, kann sich die 24-Jährige auf gut Deutsch gesagt ein Bein ausreißen – bei jedem Bild und bei jedem Wort hagelt es für sie heftige Kritik. Nicht einmal vor Kinderbildern ihres Sohnes machen die "Fans" der Sängerin Halt.

Denn statt sich an dem süßen Facebook-Schnappschuss des kleinen Alessios zu erfreuen, wie er offenbar ganz aufgeregt zu einem Mann mit Luftballon läuft, gehen die User auf die Barrikaden. Der Grund: Alessio trägt noch Windeln – und das mit 2 Jahren!

"Anscheinend hat sie wichtigere Dinge zu tun, als ihren Sohn mal dran zu gewöhnen von selbst auf 's Töpfchen zu gehen! Kommt halt auch immer auf die Prioritäten im Leben an, auf die man besonders großen Wert legt", so eine Userin.

Geht’s noch?

Mal ganz davon abgesehen, dass es nichts ungewöhnliches ist, mit zwei Jahren noch Windeln zu tragen: Es kann doch wirklich nicht sein, dass Mama Sarah Lombardi aus einem solchen Grund so heftig angegriffen wird, dass sie sich nun gezwungen fühlt, in einem Live-Video Stellung dazu zu nehmen.

Klar gibt es bestimmt schon Kinder, die in dem Alter keine Windeln mehr brauchen. Ich will Alessio jetzt auch nicht zwingen und deswegen warte ich einfach. Ich finde es nicht schlimm und Pietro auch nicht. Und ich denke, wenn er in den Kindergarten geht nächstes Jahr, da ist er drei, dann wird das bestimmt funktionieren.

SCHOCK : wie kann er bloß noch Windeln tragen 😱🤙🏽😏?

Bei aller Kritik an Sarah oder Pietro – vielleicht halten sich ihre Fans mal selber an ihr Mantra "Hauptsache, Alessio geht’s gut". Denn ob der Zweijährige nun Windeln trägt oder nicht, ob er mal was Süßes isst oder nicht, und ob er vom Friseur einen coolen Iro verpasst bekommt oder nicht – er ist ein kleines Kind und sollte von all der Aufmerksamkeit, die seinen Eltern vor allem in den letzten Monaten zuteil wurde, doch verschont bleiben, oder?