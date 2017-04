Sarah Lombardi zeigt erstmals den kleinen Alessio - von vorne!

Während ihre Beziehung und die anschließende Trennung über Jahre in der Öffentlichkeit stattfand, haben es Piero und Sarah Lombardi geschafft, ihren kleinen Sohn Alessio weitestgehend aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Fotos des Einjährigen gab es selten und wenn, dann nur von hinten. Doch Sarah setzt diesem Versteckspiel jetzt ein Ende.

In ihrer neuen App veröffentlichte die Sängerin einen zuckersüßen Schnappschuss ihres Sprösslings. Tiefblaue Augen, hellblonde Haare und ein ultracooler Blick – kein Wunder, dass die 24-Jährige endlich stolz ihren Sohn präsentieren möchte. "Also es ist eigentlich so, dass ich mit diesem ganzen Thema einfach nur vorsichtig umgehe. Alessio ist ein total hübscher Junge und das darf auch jeder sehen", so Sarah Lombardi im März gegenüber 'Promiflash'.







Sarah veröffentlicht erstes Liebes-Selfie mit Michal T.

Doch das süße Blumen-Bild ist nicht das einzige Foto, das die Sängerin aktuell zurück in die Schlagzeilen bringt. Sarah scheint genug davon zu haben, sich zu verstecken – das gilt offenbar nicht nur für ihr Leben als Mama, sondern auch für ihre Liebe zu Michal T.







Das beweist das erste Liebes-Selfie mit ihrem Jugendfreund, dass sie vor wenigen Tagen hochlud. Darauf strahlen sie überglücklich in die Kamera und die abfallende Last, endlich öffentlich zu ihrer Liebe stehen zu können, ist beiden deutlich anzusehen. "Tu das, was du selbst willst, nicht was andere wollen", schrieb sie dazu.



Sarah Lombardi ist wieder glücklich, daran besteht wohl kein Zweifel. Aber was Pietro wohl zu all dem sagt?