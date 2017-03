Neu: Es gibt jetzt SCHOKO-PIZZA im Tiefkühl-Regal!

Ja, genau: Schoko-Pizza! Mit Schokolade! Aus dem Tiefkühlfach! Von Dr. Oetker!

An der neuen "Pizza Dolce al Cioccolato" werden sich wohl die Geister scheiden: Eine süße Pizza? Und dann auch noch sooo süß? Kann das schmecken? Wir waren auch skeptisch, als wir das Teil jetzt im Supermarkt entdeckt haben. Schließlich ist schon Pizza Hawaii mit Ananas ziemlich grenzwertig …

Was kann die Schoko-Pizza von Dr. Oetker?

Im Gegensatz zur Hawaii-Pizza sieht sich die Schoko-Pizza nicht als klassische Mahlzeit, sondern eher als Dessert. Das Ding ist dermaßen schokoladig, das kann ja nur ein Nachtisch sein.



Und als solchen sollte man es auch betrachten: Kakao-Boden, Schokosauce und darauf noch Stücken aus weißer und dunkler Schokolade - das Ding ist ganz klar eine Süßspeise und kein Hauptgericht!

Wie wird die Schoko-Pizza gemacht?

Hier steht sie ihren Salami-, Schinken- und anderen Geschwister-Sorten in nichts nach: Auspacken, ab in den vorgeheizten Backofen, fertig! Im Gegensatz zu Salami und Co. ist die Schoko-Pizza bereits nach 8 bis 9 Minuten fertig.





Wie schmeckt die neue Schoko-Pizza?

Verblüffend lecker! Wenn man erstmal an "Schoko-Pizza" denkt, bekommt man schon beim Gedanken ein pappiges Gefühl im Mund und ein Völlegefühl. Und ja: Die Schoko-Pizza ist echt mächtig! Aber auch mächtig lecker.

Als Nachtisch macht die süße Pizza echt was her: Die warme Schoko-Sauce und der knusprige Boden sorgen für einmaligen Geschmack, aber schon nach knapp der Hälfte müssen wir aufgeben: Zu viel, zu mächtig, zu heftig (sie hat übrigens dreimal so viele Kalorien, wie eine Salami-Pizza, aber das vergessen wir ganz schnell wieder!).

Unser Fazit: Alle Schoko-Fans werden die neue Pizza als süßen Nachtisch lieben - eingefleischten Pizza-Liebhabern werden sich wohl eher die Zehennägel hochrollen …

Und wo kann ich die Schoko-Pizza kaufen?

Wenn du die spezielle Pizza auch einmal probieren möchtest, solltest du beim nächsten Supermarkt-Besuch die Augen offen halten: Die "Pizza Dolce al Cioccolato" ist gerade brandneu und wird nach und nach in den Supermärkten ausgeliefert. Falls dein Stamm-Markt sie noch nicht hat: Geduld, je nach Markt kann es einige Wochen dauern, bis die Schoko-Pizza gelistet wird.

