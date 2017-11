Schweiz: Ausreißerin (7) schmuggelt sich in Flugzeug!

Ihr Ziel: Frankreich. Genauer gesagt: Korsika. Wie kommt man da hin? Na klar, per Flugzeug, dachte sich eine Siebenjährige aus der Schweiz. Also riss das Mädchen kurzerhand aus: Ohne seine Eltern fuhr das Kind mit dem Zug zum Flughafen in Genf.



Dort habe es immer wieder so getan, als seien seine Eltern ganz in der Nähe, zitiert die "Welt" Flughafensprecher Bernard Stämpfli. So gelang das Kind unbemerkt durch eine Sicherheitskontrolle. Es wurde zwar entdeckt, als es erstmals versuchte, zusammen mit der Crew an Bord einer Air-France-Maschine zu gelangen. Doch das gewitzte Mädchen drängte sich schnell in eine Menschenmenge und tat so, als habe es gerade seine Eltern entdeckt.

Auf allen Vieren vorbei am Personal

Zweiter Versuch: Easyjet. Dort zwängte sich die Siebenjährige durch eine schmale Lücke bei der Bordkontrolle – und nahm Platz an Bord des Fliegers nach Korsika. Wie "heute.at" berichtet, soll das Kind auf allen Vieren hinter dem Personal vorbei gekrochen sein. Einem Crew-Mitglied fiel das Mädchen erst auf, nachdem ein Air-France-Kollege die Besatzung informiert hatte. Die Mitarbeiter übergaben das Kind daraufhin der Polizei.

Der Fall sei sehr bedauerlich und hätte böse enden können, sagte Flughafensprecher Stämpfli laut "Welt". Bei den Kontrollen von unbegleiteten Kindern gebe es demnach noch "Lücken". So hätte man das Mädchen bei der Sicherheitskontrolle nach seinem Ticket fragen können, räumte der Flughafen laut "heute.at" ein.

Was die Siebenjährige auf Korsika wollte, ist nicht überliefert.