'Schwer in Ordnung' statt 'schwerbehindert': Beifall für Hannah (14) 👏

Die Schülerin aus Pinneberg bei Hamburg erntet gerade viel Lob im Netz. Denn Hannah findet, dass ihr Ausweis einen falschen Titel trägt. Also hat sie das Dokument kurzerhand umbenannt: Aus dem "Schwerbehindertenausweis" machte sie einen "Schwer-in-Ordnung-Ausweis".

Hannah hat Trisomie 21, das sogenannte Down-Syndrom. Stigmatisieren lassen muss sie sich deshalb nicht, findet die 14-Jährige. In der aktuellen Ausgabe von "Kids Aktuell", dem Magazin des Vereins Kid Hamburg, schreibt Hannah über ihre Idee:

Ich stelle mir vor: Ich hab mir einen Schwer in Ordnung Ausweis gekauft und jetzt stehe ich in Pinneberg an der Bushaltestelle und freue mich. Der Bus kommt, ich steige ein und zeige stolz meinen neuen Ausweis vor.

Ich fahre von Pinneberg nach Hause zurĂĽck. Es ist Winter und mir ist kalt.

Zu Hause angekommen staunen Mama (Inge) und Papa (Kai) nicht schlecht, als ich plötzlich mit meinem Schwer in Ordnung Ausweis vor ihnen stehe. Sie fragen verblüfft: „Was ist das denn?“ Ich sage stolz: „Mein neuer Schwer in Ordnung Ausweis! Guckt euch den mal an!“ Beide im Chor: „Wow, cooles Teil!“