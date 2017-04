Unglaublich: ER wird nach Umstyling zum echten Herzensbrecher!

Ganz schön unverschämt: Immer wieder wurde die junge Amerikanerin Clara Belle darauf angesprochen, warum eine so attraktive Frau wie sie, einen so "hässlichen" Freund wie ihren Brandon haben kann. Brandon selbst nahm es gelassen - aber willigte ein, als seine Freundin trotzdem in der "Rachael Ray"-Show ein Makeover vorschlug. Er begab sich in der Sendung in die Hände von professionellen Stylisten - und tauchte plötzlich als völlig neuer Mann vor seiner Freundin auf! Im Video seht ihr, wie unglaublich er sich verwandelt hat - und welche Überraschung er dann noch nachlegt!