US-Serien-Star Roger Smith mit 84 Jahren gestorben

Er ist einer DER Serien-Größen schlechthin. Roger Smith wurde in den 50er und 60er Jahren mit der Serie '77 Sunset Strip' als Privatdetektiv Jeff Spencer zum Teenie-Schwarm. Außerdem begeisterte er seine Fans in der Serie 'Mister Robert' in den 60ern.

Seine große Schauspielkarriere endete in seinen 30ern, da er an Myasthenia Gravis erkrankte - eine schwere Muskelschwäche. Doch er arbeitete weiterhin erfolgreich als Drehbuchautor und Filmproduzent.

Nun ist der Schauspieler im Alter von 84 Jahren gestorben, wie die Seite 'The Hollywood-Reporter' berichtet. Er hinterlässt drei Kinder von seiner Ex-Frau Victoria Shaw. Seit 1967 ist er mit Hollywood-Star Ann-Margret Smith verheiratet.