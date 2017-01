So reagiert Lidl auf dem Rassismus-Shitstorm

Eine Werbeanzeige von Lidl in Tschechien hat dem deutschen Discounter einen Mega-Shitstorm eingebracht. Und was genau bringt die Kunden so in Rage? Teil der Anzeige ist ein Model mit schwarzer Hautfarbe. Mehr passiert nicht, nur ein dunkelhäutiges Model, das Lidl-Mode trägt. Da fragt man sich wirklich: Was ist nur mit den Menschen verkehrt?





Das Fashion-Model auf der tschechischen Lidl-Homepage löste zahlreiche rassistische Kundenreaktionen aus. Es war lediglich ein schwarzer Mann in legerer Bekleidung zu sehen und plötzlich hagelte es Kritik: "Wir haben gern bei Ihnen eingekauft. Doch kommen Sie uns bitte nicht mit Multikulti!" oder "Ich bin angewidert. Multikulti führt zur Auslöschung der weißen Rasse", schrieben die User laut der Nachrichtenagentur KNA.



Geniale Reaktion von Lidl

Durch den Verlauf der Flüchtlingskrise wurde bereits deutlich, dass viele Tschechen eine ablehnende Haltung gegenüber allen Menschen haben, die sie als "anders" oder "ausländisch" empfinden. Und das, obwohl sie bislang kaum Flüchtlinge aufgenommen haben.

Doch Lidl reagiert völlig unbeeindruckt auf die rassistischen Ausfälle: "Wir leben im 21. Jahrhundert, wo verschiedene Rassen zusammen existieren. Wir sehen da keine Unterschiede. Je mehr Sie von der Welt kennen, desto größere Toleranz entwickeln Sie. Deshalb beschäftigen wir Models aus allen Teilen der Welt", so das offizielle Statement des Discounters.