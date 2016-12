Vorher/Nachher: So hat sich Sophia Thomalla innerhalb von 6 Jahren verändert

Hab mich null verändert im Laufe der letzten 6 Jahre wie ich finde.... Ein von ⚡️SOPHIA THOMALLA⚡️ (@sophiathomalla) gepostetes Foto am 20. Nov 2016 um 12:42 Uhr





Wow, was eine Verwandlung! Fotos von früher guckt sich eigentlich niemand wirklich gerne an. Wer denkt: 6 Jahre sind doch keine Zeit, der muss sich die Bilder von Sophia Thomalla mal vor Augen führen!



2010 trat das Model an der Seite von Massimo Sinaó bei 'Let's Dance' an. Kürzlich postete die 27-Jährige ein Vergleichs-Foto von damals und heute. Und irgendwie kommt es einem so vor, als wären hier zwei verschiedene Personen abgebildet. „Hab mich null verändert im Laufe der letzten 6 Jahre wie ich finde....“ scherzt die Tochter von Simone Thomalla.



Eine Rundum-Veränderung!

Nicht nur jede Menge Tattoos sind über die Jahre hinzugekommen, sondern auch ihre Figur ist heute super durchtrainiert und besonders ihr Gesicht ist deutlich schmäler. Aber auch ihr Look hat sich komplett verändert: Heute setzt sie auf eher weniger Stoff und figurbetonte Outfits und hat eine Vorliebe für Schwarz.







So reagiert das Netz

Ihre Fans machen ihr zahlreiche Komplimente: „Du bist der Hammer“, „Einfach traumhaft“, „Du bist eine sehr hübsche Frau, bleibt wie du bist“. Andere finden das Model etwas zu dünn. Eine Userin schreibt sogar: “Immer dieses Streben nach absoluter Perfektion und Schönheit... wird dich auf Dauer nicht glücklich machen“. Doch Sophia kontert souverän: „Wer sagt denn dass ich nach Perfektion strebe? Ich seh halt aus wie ich aussehe. In 6 Jahren wirst du auch anders aussehen. Wird auch langweilig langsam finde ich...“







Letztendlich muss sich jeder in seinem Körper wohl fühlen und das ist bei Sophia der Fall! Wir sind auf jeden Fall schon jetzt gespannt, wie sie sich wohl in den kommenden Jahren weiter verändern wird - vielleicht postet sie in sechs Jahren ja wieder ein Vergleichsfoto auf Instagram!