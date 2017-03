Erwischt! Sophia Thomalla knutscht fremd

Bin zu faul zu überlegen, was ich unter dieses Foto schreiben könnte. A post shared by S O P H I A T H O M A L L A (@sophiathomalla) on Mar 17, 2017 at 6:13am PDT





Diese Bilder kommen aus heiterem Himmel: Sophia Thomalla wurde in London knutschend abgelichtet. Doch der Mann an ihrer Seite ist weder ihr Ehemann Andy LaPlequa, noch ihr Ex Till Lindemann. Dieses Mal knutscht die 27-Jährige mit dem Rockstar Gavin Rossdale, dem Frontmann der Band 'Bush'.







Er ist der Ex von Gwen Stefani

Der 51-jährige Sänger ist der Ex-Mann von Gwen Stefani. Mit ihr war Gavin von 2002 bis 2015 verheiratet und aus der Beziehung entstanden drei gemeinsame Söhne. Vor zwei Jahren reichte die Sängerin die Scheidung ein, als bekannt wurde, dass er über Jahre hinweg ein Verhältnis mit der Nanny hatte.



Eng umschlungen wurde nun Sophia mit dem Sänger nach einem Restaurant-Besuch küssend gesichtet. Gegenüber 'Bild' erklärt sie nun: "Ich war beruflich in London. Gavin und ich sind alte Freunde, waren essen. Komisch, auf einmal überall Bilder, wie wir das Restaurant – übrigens zu dritt – verlassen und ich mich verabschiede". Also nur ein normaler Abschiedskuss? Also wir verabschieden uns nie so innig …