Schock-OP: Sophia Wollersheim hat sich Rippen entfernen lassen 😳

Haters gonna hate so fuck ya 😉💋 P.S. ich konnte mich nun endlich dem Gewinnspiel bezüglich des lipsticks annehmen. Da... Posted by Sophia Vegas on Dienstag, 27. Juni 2017

Wenn es um ihren K├Ârper geht, besteht laut Sophia Wollersheim definitiv noch Optimierungsbedarf. Grund genug also, dem Beauty-Doc ihres Vertrauens mal wieder einen Besuch abzustatten. Diesmal wagt die Blondine allerdings den bisher drastischsten Eingriff. Denn die 29-J├Ąhrige lie├č sich offenbar einige Rippen entfernen ÔÇô und ist mit dem Ergebnis "super happy".

Nat├╝rlich teilt die Ex von Rotlichtk├Ânig Bert Wollersheim ihren neuen Body sofort mit ihren Fans. Auf Facebook postet sie zwei Bilder, die das TV-Sternchen mit XXS-Wespentaille zeigt. Dazu schreibt sie: "Ich freue mich nun nach dem h├Ąrtesten Eingriff, den ich je hatte, auf die Fashionweek in Berlin."

Die Freude ihrer Fans h├Ąlt sich dabei allerdings in Grenzen. Viele sorgen sich um die Gesundheit der Kult-Blondine: "Nat├╝rliche Sch├Ânheit steht bei dir an erster Stelle!? Ich frage mich wo? Wirst schon sehen, was dir deine Gesundheit in den n├Ąchsten Jahren mitteilt", so eine Userin.

....ich freue mich nun nach dem härtesten Eingriff den ich je hatte auf die Fashionweek in Berlin 👌😘... Posted by Sophia Vegas on Montag, 26. Juni 2017

Dass ihre Radikal-Verwandlung nicht nur auf Gegenliebe st├Â├čt, ├╝berrascht Sophia Wollersheim allerdings nicht: "Ich muss erg├Ąnzen, dass ich verstehe, dass es euch erstaunt. Aber wenn man im Leben Defizite hat oder nicht sein eigenes Leben bis dato f├╝hrte, versucht man das anders zu kompensieren und kommt auf verr├╝ckte Ideen. Klar, das entspricht nicht der Otto Normalverbraucher-Norm, die mich nebenbei bemerkt v├Âllig laaaangweilt."

Eine Kurzschuss-Handlung, die Sophia nicht bereut

Innerhalb von drei Wochen habe Sophia Wollersheim die Idee ihrer neuen Rundungen umgesetzt und sich schlie├člich unters Messer gelegt. "Ich bereue den Eingriff nicht und bin super happy damit. Ich bin immer noch derselbe Mensch. Wahre Sch├Ânheit kommt von innen und alles andere liegt im Auge des Betrachters!"

Ehrliche Worte! Doch wenn wahre Sch├Ânheit von innen kommt, w├Ąre dieser Eingriff dann wirklich n├Âtig gewesen? ┬á