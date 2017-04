Bewegender Aufruf: Wer klaute das Spielzeug von einem Kinder-Grab?

Dieser Aufruf berührt: Debora Cucci appelliert auf Facebook an das Herz von unbekannten Dieben, die das Grab ihrer Tochter geplündert haben. Emilia war im Alter von nur vier Jahren an einem Hirntumor gestorben - seitdem hat sie ihre letzte Ruhe auf einem Friedhof in Düsseldorf gefunden.

Doch nun das: Unbekannte haben das liebevoll geschmückte Grab geplündert. Unter Anderem klauten sie die Puppen von Elsa und Anna, mit denen Emilia immer am liebsten gespielt hatte. Der Aufruf von Mama Debora bewegt nun Deutschland:

Hallo Leute . Ich bitte euch diesen Post zu teilen und hoffe das die Leute die die Sachen meiner Tochter vom Grab... Posted by Debby Lalilu on Sonntag, 9. April 2017





Fast 1000 Mal wurde der Aufruf von Emilias Mama bislang geteilt. Sie hofft, dass die Diebe ein schlechtes Gewissen bekommen und die gestohlenen Puppen wieder zurückbringen.

"Hätte ich gewusst, dass das passiert, hätte ich die Puppen nie dort hingelegt," sagt Debora gegenüber RP Online. Wenn sie das Spielzeug wiederbekommt, möchte sie es nicht noch einmal aufs Grab legen, sondern sicher aufbewahren.