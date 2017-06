Er ist schon 15 Jahre alt! Und der Sohn von Steffi Graf hat nicht nur ihr Aussehen geerbt ...

Jaden Agassi (2020 Las Vegas, NV) was the MVP Pitcher for the West MLK Freshman Tournament @lvrbaseball #PGTourney pic.twitter.com/RIg3IsSjsW — Justin Hlubek (@PGJustinHlubek) 16. Januar 2017





Man muss sich diesen jungen Mann nicht zweimal ansehen, um zu erkennen, wer seine berühmten Eltern sind. Die spitze Nase und das schelmische Grinsen – Jaden Gil kommt ganz nach Mama Steffi Graf und Papa Andre Agassi. Doch der heute 15-Jährige hat nicht nur die markanten Gesichtszüge geerbt.



Auch das sportliche Talent wurde ihm offenbar in die Wiege gelegt. Statt auf dem Tennisplatz in die Fußstapfen seiner Eltern zu treten, macht Jaden allerdings als Pitcher beim Baseball von sich Reden.



Und als knallharter Werfer gilt er schon jetzt als großes Nachwuchstalent. Kein Wunder also, dass er mit seiner Schulmannschaft 'LV Rebels' gerade erst eine der begehrtesten Trophäen, die des 'wertvollsten Pitchers', gewann. Der Stolz steht dem 15-Jährigen jedenfalls ins Gesicht geschrieben.







Doch nicht nur Jaden geht in seinem Sport auf, auch seine Eltern sind dankbar, dass sich ihr Ältester für eine Karriere im Baseball und nicht - wie sie - im Tennis entschieden hat. In einem Interview erklärte Steffi Graf laut 'Bild': "Das würde uns schwerfallen. Andre und ich wissen, wie steinig dieser Weg ist."



Umso euphorischer feuern sie ihren Sohn nun von der Baseball-Tribüne aus an: "Jaden liebt es und ist ziemlich gut. Ich sage ihm nicht, was er tun soll, aber ich helfe ihm, so gut ich kann", so Papa Andre Agassi und Graf fügt hinzu: "Es macht viel Spaß. Jaden spielt mehr Turniere als wir in unserer Jugend."



Bislang hielten die beiden Tennis-Stars ihre Kinder komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Wenn ihr ältester Spross allerdings so weitermacht, wird er als nächster Stern am Baseball-Himmel bald sicher öfter in den Schlagzeilen stehen.