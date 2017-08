Sternschnuppen-Regen: Dieses Jahr wird's besonders magisch!

Sternschnuppen: Zauber der Sommernächte

Romantischer geht es nicht: Eine laue Sommernacht, du bist draußen, lehnst dich zurück und guckst auf den Nachthimmel, der sich in seiner ganzen Schönheit zeigt. Und da: eine Sternschnuppe! Wie ein gleißender Blitz zieht sie ihre Bahn über den Himmel - und erfüllt dir vielleicht sogar den Wunsch, an den du instinktiv denkst. Wenn du einen geliebten Menschen an deiner Seite hast, wäre es der perfekte Moment für einen leidenschaftlichen Kuss. Aber Vorsicht: Es kann jetzt gut passieren, dass du in einer Stunde satte 100 Sternschnuppen zu sehen kriegst - nicht, dass du wunde Lippen bekommst!

Perseiden: Der Tanz der Kometen

Grund für dieses einmalige Himmels-Feuerwerk ist der Komet mit dem ausgesprochen unromantischen Namen 109P/Swift-Tuttle. Dieser Komet kommt jedes Jahr im August besonders dicht an die Erde heran, so dass Teile von ihm in unserer Atmosphäre verglühen - die so genannten "Perseiden-Sternschnuppen". Dieses Jahr können wir uns auf einen besonders eindrucksvollen Sternschnuppen-Regen freuen: Jupiter steht so günstig, dass seine Schwerkraft die Meteoroiden zielgenau auf die Erde richtet. Daher gibt es ganz besonders viele Sternschnuppen zu sehen!

So kannst du das Ereignis am besten verfolgen!

Besonders heiß wird es am Himmel in der Nacht zum 11. August hergehen: Da rechnen Astronomen tatsächlich mit rekordverdächtigen 100 Sternschnuppen pro Stunde. Daher: raus in die Natur! Wenn du kannst, versuche möglichst weit weg von Häusern, Straßenlaternen, Autos und anderen Lichtquellen zu sein - denn je dunkler die Umgebung, desto schöner präsentiert sich der Nachthimmel. Nimm dir eine warme Decke mit - das ist erstens gemütlicher zum Sitzen, und zweitens kann es beim nächtlichen Sternegucken auch schnell sehr kalt werden. Ach ja - gegen die Kälte hilft natürlich auch jemand zum Ankuscheln neben dir.

Wünsche werden wahr!

Und dann: zurücklehnen und das Spektakel genießen. Und vergiss nicht, bei jeder neuen Sternschnuppe ganz fest an deinen größten Herzenswunsch zu denken!