Stillen beim Sex!? Damit entfacht diese Mutter eine Debatte im Netz

Baby kisses. He loves his baby Soul Posted by Tasha Maile on Donnerstag, 21. August 2014

Was das Stillen angeht, gehen die Meinungen auseinander. Es ist und bleibt ein kontroverses Thema. Doch selbst für einige Still-Befürworter geht Vloggerin Tasha Maile zu weit. Die Amerikanerin gibt ihrem Baby die Brust - auch beim Sex. "Ich erinnere mich daran, dass mein Sohn auf mir lag und ich ihn stillte und ich gleichzeitig Sex hatte", erzählt sie in ihrem Youtube-Video.

Wieso macht sie das?

Viele sind schockiert und finden ihr Verhalten unverantwortlich. "Sein Kind zu stillen ist toll. Sex ist toll. Sein Kind zu stillen, während man Sex hat, ist verdammt gruselig", schreibt ein User. Doch den Grund dafür erklärt sie nun in der Talk-Show 'This Morning': "Es ist einfach eine Konsequenz daraus, dass man als Mutter ständig Multitasking betreiben muss."

"Sie sind so unschuldig"

Außerdem ist Tasha der Meinung, dass Babys nicht verstehen, was um sie herum geschieht. Die Vorwürfe, sie hätte das Baby somit in den Sexakt miteinbezogen, streitet sie vollkommen ab: "Kinder verurteilen dich nicht. Das Baby hat geschlafen. Es ist ein drei Monate altes Baby, die denken nicht darüber nach, ob du gerade Sex hast oder nicht. Sie sind so unschuldig."

Sex gehört zum Leben dazu

Die Dreifach-Mutter muss viel Kritik einstecken, doch für sie steht fest, dass es keinen Unterschied macht, ob das Kind beim Sex dabei ist oder ob es einige Meter nebenan in einem Babybett liegt. Letztendlich geht es ihr vor allem darum, dass Sex zum Leben dazugehört und Eltern nicht immer die Zeit dafür haben.

Wir finden: Jede Mutter soll selbst entscheiden, wo und wie lange sie stillen möchte. Aber ein Paar sollte auch Raum für sich schaffen.