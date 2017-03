68 Kilo leichter: Tetje Mierendorf sieht aus wie ein neue Mensch!

68 Kilo abgespeckt - Tetje Mierendorf ganz dünn im Geschäft https://t.co/qPSXQUF4mJ pic.twitter.com/WaQiseKjU4 — BILD Promis (@BILD_Promis) 24. November 2016





Na, erkennst du diesen sportlichen Mann? Noch nie gesehen? Und ob! Wir reden hier nämlich von Tetje Mierendorf – allerdings mit 68 Kilo weniger auf den Rippen. Und bevor du jetzt denkst, wir hatten unsere Photoshop-Finger im Spiel, erklärt der 44-Jährige am besten selbst, wie er das geschafft hat.



"Ich hatte eines Tages plötzlich die Nase voll davon, fett zu sein. Meine Tochter war zwei Jahre alt, ich wollte ihr Fahrradfahren beibringen und mit ihr klettern gehen. War aber unmöglich", so der 1,97 Meter große Hüne im Gespräch mit 'Bild'.







"Alkohol und Süßigkeiten sind tabu!"

Ärzte empfahlen ihm daraufhin, sich den Magen operativ verkleinern zu lassen. 40 Kilo sollte er so im Nu abnehmen. "Da sagte ich mir, das schaff ich auch ohne OP." Und er fackelte nicht lange Schokolade und Fast Food wurden vom Speiseplan gestrichen, stattdessen gab es gesunde Mahlzeiten und täglich Sport.

"Alkohol und Süßigkeiten sind tabu, Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß werden genau eingeteilt. Eine Ernährungs-App rechnet alles für mich aus. Zu Beginn der Diät habe ich täglich nur 1500 Kalorien zu mir genommen, jetzt sind es maximal 2700."

"Ein neues Leben"



Heute genießt Tetje Mierendorf sein neues Leben in vollen Zügen. Die 165 Kilo gehören der Vergangenheit an – und das will er nie mehr erleben. "Ich möchte jeden Tag hüpfen, so leicht fühle ich mich. Ein neues Leben!"