Boris und Lilly Becker um 20 Jahre gealtert – SO sehen sie aus!

Das neue VOX-Format "Story of my Life" ist etwas ganz Besonderes, denn so hautnah und verletzlich haben wir die Stars wohl noch nie erlebt. Desiree Nosbusch stellt den prominenten Paaren die großen Fragen des Lebens. Doch eines verbindet sie alle: Sie wollen miteinander alt werden – und ihr Wunsch wird im Studio einmal durchgespielt. Worauf sich der ehemalige Tennisprofi im Alter am meisten freut und was er sich auch zwei Jahrzehnte später unbedingt bewahren möchte, erzählt er im Video. Die ganze Sendung gibt es am 11. April um 20:15 auf VOX!