Wie eitel ist TV-Star Thomas Heinze? SO will er später NIEMALS aussehen!

Wie wichtig ist das Aussehen für eine Beziehung? Sehen sich TV-Star Thomas Heinze und seine Freundin Jackie in zwanzig Jahren eher in beigefarbenen Stoffhosen und weißen Rüschenblüschen auf der Couch sitzen oder darf es im Alter auch mal etwas unkonventioneller werden? In 'Story of my life' spricht das Paar nicht nur über die Geschichte ihrer Liebe, sondern vor allem über das Thema Optik. Und wie die beiden später auf GAR KEINEN FALL aussehen möchten, verraten sie schon jetzt oben im Video. 'Story of my Life', Dienstag 25. April 2017 um 20:15 Uhr bei VOX. Ale Infos zur Sendung bekommst du hier.